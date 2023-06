El Consell de Mallorca destina més de 400.000 euros a la promoció turística

El Consell de Mallorca destina un total de 404.761 euros en subvencions per a la promoció turística. Un total de 28 projectes es beneficiaran d'aquests ajuts públics per a crear producte turístic i la seva promoció a Mallorca a través d'esdeveniments d'interès turístic de la convocatòria presentada per la Fundació Mallorca Turisme.

El Consell de Mallorca ha explicat aquest dilluns en un comunicat que l'objectiu de la convocatòria és «ajudar amb les despeses de publicitat, promoció o difusió». Alhora, es pretén donar a conèixer Mallorca mitjançant la cultura, l'esport, la gastronomia i el turisme, entre altres aspectes, així com reforçar la seva presència en els mercats emissors.

Entre els requisits que s'han tingut en compte per a concedir les subvencions, destaca la necessitat de què es tracti d'esdeveniments on es treballi o doni a conèixer l'illa com a destí sostenible, així com que incorporin el producte local o quilòmetre 0, o que afavoreixin la promoció, comercialització i diversificació turística del territori.