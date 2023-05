El Consell amplia en 650.000 euros els ajuts a l'emancipació juvenil

El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprovat aquest divendres ampliar en 650.000 euros les ajudes destinades a fomentar l'emancipació juvenil, que ja comptaven amb una dotació inicial d'un milió d'euros. Segons ha informat aquest divendres el conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, aquesta ampliació coincideix amb l'inici del pagament de les ajudes als primers 833 beneficiaris de la primera remesa del Bo d'Emancipació.

Aquestes subvencions, que es gestionen des del Servei Insular de Joventut, han estat concebudes amb la intenció d'alleugerir la càrrega que suposa per a la població més jove iniciar un projecte de vida personal. L'ajuda té com a finalitat mitigar una de les principals casuístiques de l'exclusió juvenil com és la pressió dels costos excessius de l'habitatge.

Els ajuts consisteixen en un ingrés de fins a 1.200 euros, repartit en 100 euros al mes, per a sufragar les despeses corrents. Igualment, grups dins el Consell recorden que aquesta mesura pot considerar-se insuficient, si no es lliguen aquestes transferències a un control efectiu dels preus del lloguer i a una frenada de la bombolla inflacionària en els preus de consum.