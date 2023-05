CCOO sol·licita una reducció d'hores lectives per als docents majors de 60 anys

La Federació d'Ensenyament de CCOO Balears ha sol·licitat una reducció d'hores lectives per als docents majors de 60 anys, com a proposta per a pal·liar els efectes de l'augment de l'edat de jubilació. La proposta presentada a la Conselleria pretén ampliar la reducció a cinc hores setmanals, amb l'objectiu de pal·liar els efectes de l'augment d'edat requerit per a accedir a la jubilació.

La proposta consisteix a substituir les hores lectives per altres tasques en el centre, sense reduir la jornada laboral, a fi de mantenir intactes les retribucions. Així, es proposa una disminució de la la càrrega d'hores de docència directa amb l'alumnat, i no una reducció de jornada ja prevista en la legislació laboral ordinària, la qual cosa, segons el sindicat, «reduiria la intensitat i l'estrès per a aquest col·lectiu».

«El professorat major ha dedicat molts esforços a formar nombroses generacions d'estudiants al llarg del nostre sistema educatiu. Aquest reconeixement no sols ha de ser simbòlic, sinó que també ha de prendre forma amb mesures concretes que permetin als docents abordar amb millors condicions la fase final de la seva carrera professional», ha reivindicat.

Aquesta mesura tindria beneficis generalitzats, segons ha assegurat la Federació d'Ensenyament de CCOO Balears, ja que «crearia nous llocs de treball i milloraria la qualitat educativa». «És el moment de fer costat a un col·lectiu que ha demostrat la seva vàlua i dedicació, i donar oportunitats a les noves generacions que construiran el futur», ha emfatitzat.