El Consell de Mallorca concedirà 350.000 euros als ens locals que elaborin plans d'igualtat

El Consell de Mallorca ha aprovat una convocatòria de subvencions dotada amb un import de 350.000 euros per a ajuntaments d'entre 5.000 i 20.000 habitants i mancomunitats que elaborin Plans Estratègics Participatius d'Igualtat (PEPI). Segons ha informat la institució insular en un comunicat aquest divendres, ha col·laborat durant aquest últim any amb entitats locals i supramunicipals per a dur a terme un treball previ «necessari per a implementar aquests plans».

Així, l'objectiu d'aquests plans és promoure la igualtat en les polítiques públiques de Mallorca, seguint els principis de «la integració de la transversalitat, l'enfocament de gènere i la participació». El Consell cerca garantir la «no discriminació per raons de gènere i implicar la ciutadania a través de la participació».

En aquesta línia, la institució ha marcat que aquests plans «han de facilitar, durant el procés d'implementació, eines, espais i recursos al servei d'un model de governabilitat més igualitari i democràtic». També ha detallat que aquests plans són instruments «dinàmics i flexibles» que estaran subjectes a sistemes d'avaluació i seguiment.