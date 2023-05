Més per Menorca exigeix la limitació de preus del lloguer «de forma urgent»

Més per Menorca ha desplegat aquest divendres una pancarta gegant a una promoció d’habitatges inacabada a Sa Coma (Ciutadella) amb el lema 'Habitatge JA'. La pancarta forma part d'una campanya per exigir que s’apliqui «de forma urgent» la nova llei d’habitatge aprovada pel govern espanyol.

Els menorquinistes han reivindicat que l’accés a l’habitatge és «un dels cavalls de batalla de Més per Menorca». En aquest sentit, Joana Gomila, segona a la llista al Parlament, ha recordat que ja fa gairebé dos anys el partit va dur a la cambra autonòmica un text per limitar els preus del lloguer, però el PSOE «hi va votar en contra quan la iniciativa va arribar al Congrés dels diputats». Gomila també ha indicat que va ser Més per Menorca qui va posar en primer lloc damunt la taula la possibilitat de limitar la compra d’habitatges a no residents.

D’altra banda, Josep Juaneda, candidat a presidir el Consell de Menorca, ha recordat que l’habitatge «és una de les problemàtiques més importants per als residents» i que Més per Menorca vol aportar-hi més solucions. Juaneda ha concretat que exigiran al Govern de les Illes Balears que creï «un índex de referència de preus del lloguer d’habitatges, una eina necessària per poder posar límits als preus» i que Menorca «sigui declarada al més aviat possible zona tensionada perquè s’hi puguin aplicar aquests límits».

Juaneda ha assegurat que, si presideix el Consell, farà feina amb els ajuntaments per fer realitat el que preveu la nova llei d’habitatge estatal: «incrementar l’IBI a les cases i pisos que estiguin buits i no es posin al mercat de lloguer». A més, ha dit, «donarem garanties als propietaris que vulguin llogar habitatges que tenguin buits a un preu regulat» perquè «cal garantir el dret a un habitatge digne i posar les persones primer».