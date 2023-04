Google controlarà diàriament els preus dels viatges per a que l'usuari sàpiga quan són més barats

Google ha afegit noves eines enfocades a organitzar viatges que ajuden l'usuari a cercar hotels des del mòbil i a decidir-se a l'hora de comprar un bitllet d'avió, amb un programa que monitora els preus per a assegurar que no s'escapen les ofertes.

La companyia ha introduït noves funcions per a la seva pàgina de cerca i Google Maps, amb les quals pretén facilitar a l'usuari l'organització del seu viatge perquè «sigui memorable», així com oferir serveis que garanteixen el millor preu a l'hora de reservar vols o hotels.

En aquest sentit, el gegant tecnològic ha introduït un nou format de cerca d'hotels en dispositius mòbils, que simplifica la comparació de dades com les ressenyes, preus i ubicacions.

Tal com explica en un comunicat en el seu blog, Google ha introduït una nova opció per a explorar cada hotel o allotjament oferit pels resultats de cerca en un format d'història desplegable.

En cercar hotels en una zona concreta amb informació com el nombre de persones i les dates d'estada, l'usuari pot prémer a 'veure més' en els resultats per a desplegar una selecció d'allotjaments disponibles que es mostren en un format visual similar a les històries de la xarxa social Instagram.

Prement en aquestes històries, es mostren fotografies de les habitacions i estades de l'hotel per a ajudar l'usuari a «tenir una idea» del lloc. Així mateix, a mesura que es llisca en les històries també es mostren ressenyes d'usuaris amb comentaris sobre l'estada, el preu per nit o la ubicació exacta de l'allotjament en Google Maps per a veure l'àrea on està i què hi ha a prop. També s'ofereix accés directe a la pàgina web de l'hotel.

Des d'aquestes històries, l'usuari pot guardar l'hotel per a veure'l novament més tard. Així, quan s'hagi acabat d'explorar un hotel, simplement lliscant cap amunt es passa a la història de la següent opció d'allotjament oferta.

Estalviar en els vols

D'altra banda, Google ha afegit al seu cercador Google Vols un programa pilot de garanties de preus, amb el qual és capaç d'assenyalar quins vols es mantendran amb el preu actual per a ajudar a l'usuari a saber si ha d'esperar a comprar el bitllet perquè podria baixar de preu o si, per contra, és una bona opció adquirir-ho ara i si espera per a comprar-ho podria acabar gastant més.

És a dir, si un vol inclou el distintiu de la garantia de preu significa que Google està segur que «el preu d'avui no estarà més baix abans d'enlairar». Això és gràcies a que el cercador analitza si els preus són baixos, típics o alts «en comparació amb els preus fa una mitjana d'històrics».

De moment, aquest programa només està disponible per als usuaris als Estats Units. I en cas que el preu del vol el dia de la sortida sigui més baix, Google retornarà la diferència de preu a l'usuari a través de Google Pay.

Per a això, Google s'encarrega de supervisar el preu d'aquest vol diàriament fins a la seva sortida. En concret, la companyia detalla que l'usuari pot rebre un màxim de 500 $ (458,53 euros) a l'any a manera de compensació.

Activitats en els viatges

Una altra de les novetats que ha inclòs Google busca facilitar el descobriment d'activitats o excursions a l'hora de viatjar, permetent a més reservar tiquets o entrades a aquestes activitats directament des dels resultats de cerca.

Per a això, l'usuari només haurà de buscar una activitat tant en els resultat de cerca de la web com en Google Maps i, entre els resultats oferts, Google mostrarà un llistat amb els preus de les entrades a aquesta activitat. A més, al costat dels preus inclou un enllaç directe per a reservar el tiquet en la pàgina web de l'empresa organitzadora de l'activitat.

Aquesta eina també ofereix suggeriments amb experiències relacionades a l'activitat buscada. Per exemple, Google pot promoure un tour per una zona pròxima al monument històric que es vulgui visitar.