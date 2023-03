Trobada de la Cultura Cooperativa als Països Catalans

Neix aquest divendres la primera Trobada de cooperatives culturals dels Països Catalans amb l'objectiu de reforçar l’àmbit de la cultura no comercial, incidint i arrelant al territori i la ciutat en base a uns valors més propers a la ciutadania i vinculats a una cultura feminista, oberta, transformadora i arrelada al territori, per això es volen impulsar espais de trobada i projectes comuns que tinguin una mirada cap un model de ciutat i societat que imaginem més activa on el centre siguin els seus ciutadans, els quals tinguin més capacitat d'incidir amb els problemes i desitjos quotidians.

El món cooperatiu cultural dels Països Catalans es reunirà a l'Ateneu l'Harmonia de Barcelona, amb la participació d'unes 80 cooperatives dels diferents territoris de parla catalana i amb més de 100 assistents, per donar a conèixer la tasca que estan realitzant mitjançant la cultura cooperativa i establir uns criteris d'un futur segell de Cultura Coop.

La jornada que començarà a les 10 hores amb una anàlisi centrat en la 'Cultura cooperativa o barbàrie'. Com cooperativitzem la cultura arreu? amb les intervencions de:

Barret Films (Dani Fabra, de València). Cooperativa de treball associada a FEVECTA del sector de la producció documental. Explora formats i relacions amb el públic i promou la participació i la transformació social.

Corda i Poal Coop (Pau Font i Núria Verger, Palma, Illes Balears). Cooperativa de consum de cultura a les Illes Balears, que gestiona l'Espai Suscultura i pionera en desenvolupar tot tipus d'activitats, culturals, artístiques i esportives utilitzant el model cooperatiu i les sinergies de les diferents associacions que estan treballant dins aquest projecte.

Paral·lel 62 (Anna Cerdà, Barcelona). Projecte intercooperatiu format per Quesoni, Upload i l'Afluent. Combina música, arts escèniques, esdeveniments relacionats amb la participació ciutadana i l'economia social i solidària.

Els diferents participants aniran explicant les seves propostes culturals arrelades al territori, la diferenciació de la cultura cooperativa respecte a les grans empreses del sectors i les seves dificultats per engegar projectes i desenvolupar productes culturals, programacions, pel·lícules o esdeveniments amb perspectiva crítica treballant una cultura transformadora i que pugui arribar a tots els públics, els problemes a l'hora d'estar subjectes a finançaments públics i privats. Quin és el model idoni per a fer cultura amb un marge d'autonomia i llibertat. Com podem animar a la gent a que creï, produeixi, distribueixi cultura d'una forma diferent? ...

Després hi haurà una segona sessió de presentacions de 5 minuts, a causa de la gran participació de cooperatives, s'ha dividit en tres panells diferents: un relacionat amb la comunicació i programació, un segon Creació artística i edició de llibres i un darrer de Serveis d'acompanyament.

Seguirà una nova taula rodona amb la temàtica Enfortim-nos. Avancem cap a un segell CulturaCoop, amb Eloi Aymerich i Casas (Clack), Irene Jaume Gambín (La Ciutat Invisible), Raquel Bonell Barrachina (Quepo) i Brais Padín Pujoldevall (Vector 5).

També trobarem un taulell d'anuncis (taula i suro) on es podran col·locar targetes, flyers, tríptics, cartells i qualsevol suport de comunicació físic que expliqui les vostres cooperatives i les activitats que feu i alhora crear espais i sinergies intercooperatives.

Està previst que la Jornada finalitzi a les 14,00 hores amb un dinar de germanor.