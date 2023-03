El Consell dedicarà un milió d'euros més als ajuts d'emancipació juvenil degut a l'elevada demanda

El Consell de Mallorca ha decidit duplicar la partida pressupostària del pla d'ajudes per a l'emancipació de joves. La decisió s'ha pres per a fer front a l'elevada demanda, després de rebre pràcticament el doble de sol·licituds de les previstes. Ho han anunciat en roda de premsa Catalina Cladera, presidenta de la institució, i Jaume Alzamora, conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local.

Aquestes ajudes, gestionades pel Servei Insular de Joventut, han esgotat en un temps rècord la inversió inicial, d'un milió d'euros, consignada en el pressupost de 2023. Per això, el Consell ha ampliat el pressupost fins als dos milions d'euros per a arribar a més beneficiaris «L'allau de sol·licituds és una mostra de l'encert en posar en marxa la iniciativa», ha argumentat Cladera.

El bo d'emancipació és una ajuda a les despeses derivades de l'emancipació, com a subministraments o mobles, i no una ajuda de lloguer o d'accés a l'habitatge. El conseller ha remarcat que només la compra de mobles s'ha encarit en un any un 112%, o que el mes de febrer, la factura mitjana de la llum, ha estat 20 euros més cara que la de gener.

«Tenint en compte tot això, és normal que tant a Mallorca com al conjunt de Balears ens situem en la cua en dades d'emancipació en el conjunt de la Unió Europea», ha dit Alzamora. A Balears la taxa d'emancipació és del 16%, mentre que a Europa supera el 30%. El conseller ha insistit que aquesta «no és una iniciativa aïllada» sinó que tindrà continuïtat en el temps i estudiaran fórmules per a millorar la convocatòria.

D'altra banda, en qüestió d'habitatge Alzamora ha recordat que «el Consell ja ha cedit els solars que li quedaven en propietat a Ca Domenge per a la construcció d'habitatge públic, i més recentment, ha transferit al Ibavi fons per a construir més habitatges públics en règim de lloguer».