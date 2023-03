Els comerciants de Menorca critiquen la campanya de vals de descompte promoguda pel Consell

L'Associació de Comerciants de Menorca (Ascome) ha criticat aquest dimecres que el Consell Insular hagi iniciat una nova campanya de vals de consum sense atendre les observacions plantejades per l'entitat. Des de l'associació lamenten que no s'hagi donat resposta a les propostes que van traslladar el passat 21 de febrer en una reunió amb el conseller d'Economia i Territori, Josep Pastrana, i la directora insular, Pilar Pons.

La patronal valora «satisfactòriament» la partida pressupostària augmentada fins als dos milions d'euros, però no està d'acord amb l'exclusió de gran part de les activitats comercials que s'havien pogut adherir en edicions anteriors. En aquest sentit, ha lamentat que quedin excloses de la campanya les empreses que es dediquen, entre altres, a la venda de mobles, parament, ferreteria, articles per a la higiene i la neteja personal o drogueria.

Des de Ascome defensen que «en un període actual de retracció del consum per les conseqüències derivades per una alta inflació, hauria de seguir-se comptant amb una iniciativa, començada en plena pandèmia a proposta de Ascome, que pogués afavorir indirectament al petit i mitjà comerç local de proximitat en general».

Un altre punt sobre el qual Ascome expressa el seu escepticisme és que el valor dels vals utilitzats en cada operació pugui representar fins al 100% del preu de la compra. Fins ara era, com a màxim, d'un terç del preu. «D'aquesta manera s'aconseguia incentivar la despesa en consum augmentant la demanda, ja que la injecció econòmica pública es veia multiplicada per tres en volum de l'activitat de comerç real».

Finalment, els comerciants menorquins han reclamat a les diferents administracions públiques implicades que intentin no solapar campanyes de promoció comercial que, tenint objectius comuns, «creen confusió per la seva coexistència en l'època de l'any entre clients i comerciants». Denuncien que aquesta campanya, que s'obrirà dia 27, coincideix amb la promoguda per la Direcció General de Comerç del govern balear.

Els vals descompte estan dirigits a totes les persones físiques de 16 anys, residents o no a Menorca, sense restricció a col·lectius vulnerables. Els vals es concediran per ordre d'entrada de les sol·licituds de vals a la plataforma, amb una quantia total màxima individual de fins a 200 euros i fins que el crèdit posat a disposició s'esgoti (80.000 vals per valor de 25 euros cadascun).