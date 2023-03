Diputats del Parlament defensaran davant el Congrés que les autonomies puguin limitar el preu dels lloguers

Aquest dimarts tres diputats del parlament balear, en representació del PSIB, Unides Podem i MÉS per Menorca, seran al Congrés dels Diputats per a defensar que les comunitats autònomes puguin limitar els preus dels lloguers. En concret, Joan Ferrer, Pablo Jiménez i Josep Castells defensaran la iniciativa nascuda del Parlament balear per a modificar els articles 10 i 17 de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans.

La reforma, si és aprovada, suposarà una modificació de la pròrroga del contracte i conferirà capacitat normativa als Governs autonòmics perquè puguin posar un límit en el preu del lloguer en aquelles zones que es trobin «tensionades». Aquesta necessitat de reformar la llei espanyola, en lloc d'aprovar-ne una d'autonòmica, deriva de la declaració d'inconstitucionalitat, per invasió competencial, que recaigué sobre la llei del Parlament de Catalunya que pretenia fer-ho.

Els partits conformants de l'equip de govern reiteren el seu suport a la iniciativa, tendent a «garantir el dret d'accés a l'habitatge» i a frenar la deriva especulativa del mercat immobiliari illenc. Per contra, El PI rebutja la iniciativa al·legant que la solució a l'«emergència residencial» és incrementar l'oferta, mentre que Ciutadans consideren «un error ficar la mà en el mercat».