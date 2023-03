Les Balears són la segona comunitat més rica en producció, però l'espoliació fiscal les situa com a les més pobres

Un grafisme produït pel Cercle Català de Negocis (CCN), organització d'empresaris, professionals i autònoms catalans, denuncia la greu situació fiscal que pateixen les Illes Balears.

Les Balears són la segona comunitat més rica en producció. De fet, són la primera, perquè l''efecte capitalitat' de Madrid fa que les dades sobre la comunitat de Madrid siguin falses. La trista realitat és que després de l'anomenat 'anivellament solidari', altrament dit espoliació fiscal o, directament, robatori, les Balears passen a ser la comunitat més pobra.

El Cercle Català de Negocis explica també que «no contribueix qui és més ric. Les tres comunitats més riques tenen règims especials, mentre que comunitats amb una riquesa per dessota de la mitjana espanyola com el País Valencià són contribuents nets».

El CCN explica: «una vegada produït l'anivellament solidari, la renda per càpita d’algunes comunitats receptores supera la renda mitjana espanyola i, fins i tot, la renda de les comunitats contribuents» i recorda que «el principi d’ordinalitat estableix que una vegada produït l’anivellament solidari entre contribuents i receptors, cada territori hauria de continuar ocupant el mateix lloc en el rànquing de renda per càpita, cosa que a l'Estat espanyol no passa».