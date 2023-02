Sindicats, patronal i Govern firmen un conveni d'hostaleria «històric» per als següents dos anys

Els agents econòmics i socials del sector de l'hostaleria han signat aquest dimecres el II Acord Tripartit per la Qualitat de l'Ocupació, que suposarà l'establiment del nou conveni col·lectiu pels següents dos anys. El pacte, que ha estat titllat d'«històric» per haver estat adoptat per unanimitat entre els agents implicats, ha comptat amb la mediació del Govern de les Illes Balears.

Després de la signatura, els principals representants de les forces sindicals i patronals implicades han destacat les principals mesures del conveni, sobre el que han subratllat l'augment salarial, la mesura de les càrregues laborals i la formació dels treballadors. Alhora, representants polítics del govern i de l'oposició han celebrat les virtuts de l'acord assolit.

La portaveu del PSIB, Pilar Costa, ha celebrat la «dignificació dels salaris», que ha qualificat de «molt important» per la pujada del 8'5% del sou als 160.000 treballadors del sector en els pròxims dos anys. El portaveu del PP, Antoni Costa, ha posat l'accent en l'«esforç empresarial» que, a parer seu, també hauria d'assumir el Govern baixant impostos, alhora que ha considerat la celebració de l'acord com un mitjà per a «evitar confrontacions» i afrontar la temporada turística «amb tranquil·litat».

Han format part de la taula de negociacions UGT i CCOO, per la part sindical, i CAEB Restauració, Aboni, FEHM, Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Federació Hotelera de Menorca, Pimem Menorca i Pimem Restauració Eivissa per la part empresarial.