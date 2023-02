Segon aniversari del primer supermercat cooperatiu, Terranostra, que es consolida com a alternativa de consum

L’any 2018 un grup de persones va posar en marxa la creació d’un supermercat cooperatiu a Mallorca, un supermercat on poder obtenir productes d’alimentació, neteja i higiene amb criteris ètics, sostenibles i de proximitat. Tot es va fer amb criteris de comerç just, donant importància a un canvi de model de consum i d’hàbits. Durant aquest camí recorregut hem passat moltes etapes.

El projecte començà formalment el 27 de maig de 2020, amb la constitució de la cooperativa 'Laboratori d'Abastiment Cooperatiu', que crea el supermercat Terranostra. Al davant de la cooperativa hi ha na Teresa Bestard, com a presidenta, na Liliana d’Amicis, com a interventora, i en Lluís Ysasi, com a vicepresident. Setmanes després, el mes de juliol, se signà el contracte de lloguer al local, ubicat al carrer d’Alfons el Magnànim, 24, de Palma. Es feren contactes amb altres supermercats cooperatius com: La Osa, de Madrid, o Som Alimentació, de València. D’aquests contactes es varen treure moltes idees per començar l’organització del supermercat, com ara la millor manera possible d’aprofitar el local i també hem de dir que la innovació d'aquest projecte no ha passat desapercebut per les institucions tan a nivell de les Illes com a nivell europeu que s'ha plasmat amb el suport econòmic del Govern de les Illes Balears, del Consell Insular de Mallorca i dels Fons Europeus FEADER.

Terranostra, el primer supermercat cooperatiu a Mallorca, celebra el segon aniversari i es consolida com a alternativa de consum i en aquests moments ja hi ha 500 sòcies que han apostat per la sobirania alimentària, que ens permet triar com ens volem alimentar i fugir de les grans distribuïdores i apostar pel producte local i ecològic donant suport als pagesos, recuperant formes de venda més antigues com la de granel i aconseguint preus més econòmics pels socis i pagar de forma més justa als productors això ens permet una sobirania alimentària on es pot destriar com ens volem alimentar i fugir de les grans distribuïdores.

Aquesta efemèride es gaudirà amb una festa el pròxim dissabte, dia 11 a partir de les 10.00 hores, amb la música del DJ Mussol i de la degustació de diferents productes que els nostres proveïdors ens han regalat i la fase prèvia del campionat PalmaTruc. Un esdeveniment obert a la ciutadania que aposta per un consum més responsable i per això s'ha iniciat una campanya per conèixer el projecte i alhora comprar amb els descomptes que tenen els socis, al llarg del mes de febrer.

El model sostenible de la cooperativa es tradueix en la reducció progressiva d’envasos, cosa que s’aconsegueix amb un ample nombre de productes que venem a granel, des de detergents eco per a la llar o productes de cosmètica, farines, pasta, fruits secs..., a més d’alguns envasos de vidre retornables. Per tenir contacte amb aquesta pràctica de venda a granel, aquest dissabte, ens acompanyarà la treballadora de la petita empresa familiar Tot Herba, radicada al Pont d’Inca i especialitzada en cosmètica i higiene personal.

Cal situar Terranostra, a l’illa de Mallorca, dins el moviment que es dona a diferents ciutats d’Europa (París, València, Brussel·les, Barcelona, Pamplona...) on la iniciativa local, sota la base de l’economia social i solidària, ha creat una cooperativa de consum en forma de supermercat. Les sòcies i socis, a canvi de fer els torns mensuals, hi poden comprar amb un descompte del 25%. Tot plegat en facilita la viabilitat gràcies a la reducció dels costos de personal.

Les 500 sòcies de Terranostra són copropietàries, tenen veu i vot sobre les decisions del funcionament del súper i dels productes que s’hi venen. Així mateix, els grans acords es prenen a les assemblees a més existeixen altres espais de participació.

Aquesta iniciativa ha rebut el guardó del Premi Cercle d’Economia de Mallorca, per ser «un model de consum alimentari conscient, respectuós, sostenible i just basat en els principis de l’economia social i solidària i sense ànim de lucre», aconseguint altres premis el Premi Alzina del GOB i el Premi Rezero per la rellevant reducció d’envasos.