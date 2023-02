Habtur Balears qualifica de «surrealista» la sentència que limita el lloguer turístic

Habtur Balears lamenta la sentència del Tribunal Suprem d’avalar la decisió de l’Ajuntament de Palma de prohibir el lloguer turístic en habitatges plurifamiliars. «És una sentència que fa política d’habitatge i no hauria de ser així. Els tribunals no han de ser legisladors al cap i a la fi» comenta Maria Gibert, gerent de l’entitat.

L'associació considera que l'administració ha fet abús dels recursos que tenen, i agument que no emprengueren accions en defensa dels seus interessos «perquè era un cost que no podíem assumir, no perquè haguem deixat de creure que l’ajuntament està equivocat». afirma Gibert. Argumenten que la posició del consistori «parteix d’una premissa falsa», ja que consideren que la prohibició del lloguer turístic no soluciona els problemes d’habitatge sinó que contribueix a l'increment dels preus.

Sobre la sentència del Tribunal Suprem, critiquen que «no entra en el fons de la qüestió, no interpreta la sentència del TSJIB i fins i tot diu que és correcta». Denuncien que «crea un molt mal precedent pel sector en general arreu de l’Estat» i que ataca «els drets dels ciutadans que volien fer lloguer turístic». Afegeix la gerent que, sempre que en estricte compliment dels requisits i sense ocasionar molèsties, tothom hauria de poder oferir lloguer turístic.