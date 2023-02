Els sis majors bancs de l'Estat tanquen 2022 amb 20'8 mil milions d'euros de benefici

L'any 2022 ha estat de xifres rècord per la banca espanyola. Les sis entitats més grans de l'Estat espanyol, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell, Bankinter i Unicaja, han tancat l'exercici 2022 amb un total de 20.800 milions d'euros de beneficis, tal com mostren els comptes presentats durant els darrers dies. Diverses d'elles, com Santander o CaixaBank, han obtingut el major benefici de la seva història.

Aquesta xifra es coneix d'ençà que aquest divendres CaixaBank ha presentat els resultats de l'exercici de l'any passat. L'entitat financera ha tancat 2022 amb un benefici de 3.145 milions, un 33% més, segons ha informat la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), sense tenir en compte increment de capital que suposà la fusió amb Bankia el 2021.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha apel·lat en la roda de premsa per a presentar els resultats a «contextualitzar els beneficis» registrats per l'entitat i ha defensat el «paper de la banca en la societat». «La rendibilitat de la banca pugi és una bona notícia per als accionistes, però és una extraordinària notícia per a tothom», ha argumentat, amb el pretext que una banca no rendible suposa «un problema per a la societat».