Les Balears tenen 25.300 llars amb tots els membres a l'atur, segons les dades de l'Enquesta de Població Activa (EPA) corresponents al quart trimestre de 2022.

La xifra representa 7.000 llars més amb tots els seus membres a l'atur que la dada del 2019, quan n'hi havia 18.300, però baixen respecte al 2021, quan es comptabilitzaven 32.100 llars en aquesta situació.

Amb tot, cal assenyalar que la xifra total de llars ha crescut a les Balears des del 2019, amb 15.300 llars més que aleshores, fins a un total de 476.200. D'elles, en 107.900 llars no hi ha cap membre actiu -terme que fa referència a persones en edat de treballar i exclou jubilats, incapacitats i estudiants-; i 368.300 llars tenen com a mínim un membre en condició de treballar.

D'aquesta manera, a les Balears al tancament del 2022 hi havia un 5,3% de llars amb tots els membres a l'atur, un 6,9% respecte al total de llars amb un membre actiu. El 2019, la proporció era del 3,9% sobre el total de llars i d'un 5% respecte a les llars amb un actiu com a mínim.