MÉS i CCOO comparteixen la necessitat d'assolir un bon acord amb el conveni d'hostaleria

El coordinador general de MÉS per Mallorca i candidat a la presidència del Govern, Lluís Apesteguia, i José Luis García, secretari general de Comissions Obreres Illes Balears, s'han reunit aquest matí amb l'objectiu d'abordar la qüestió del conveni d'hostaleria, el qual s'està negociant actualment entre sindicats, patronal i el Govern. També hi han assistit Maria Ramon, número 2 de la candidatura de MÉS per Mallorca al Parlament de les Illes Balears, i el diputat ecosobiranista Joan Mas 'Collet'.

En aquest sentit, Apesteguia i García han compartit la necessitat d'arribar a un bon acord on hi siguin representats tots els sindicats així com els agents implicats. El líder ecosobiranista ha apuntat s'ha mostrat disposat a «ajudar en allò que sigui necessari per poder reconduir la situació», i ha assegurat que «entenem les qüestions salarials són molt importants, però des de MÉS per Mallorca consideram que el conveni d'hostaleria també ha d'incloure altres mesures» a fi de transformar el sector econòmic més gran de les Illes Balears.

Per la seva part, José Luis García ha agraït a MÉS per Mallorca el seu interès en la negociació del conveni d'hostaleria, al mateix temps que ha manifestat que «necessitam millorar les condicions de feina del principal sector de les Illes Balears, però també hem de millorar aquelles qüestions més estratègiques com la de la qualificació dels seus treballadors i que poden esdevenir en una palanca de transformació que ajudin a la millora del sector». García ha finalitzat destacant la necessitat de mantenir trobades com la mantinguda avui amb la formació ecosobiranista per tal que partits i sindicats «vagin agafats de la mà a l'hora de millorar les condicions laborals del sector».