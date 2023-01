Yllanes confia que el TJUE avali excepcionalment limitar la compra d'habitatge a no residents

El vicepresident del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, creu que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea podria acceptar una «excepció balear» per a permetre una limitació a la compra d'habitatge per part de no residents, ateses les «circumstàncies especials» que es donen a les Illes. El vicepresident ha assenyalat que, encara el precedent no n'afavoreix la confiança, el TJUE pot prounciar-s'hi a favor si ho veu oportú.

En aquesta línia, el conseller, jutge actualment en excedència, ha recordat que «en determinades ocasions», encara que «molt puntuals», el tribunal europeu «ha tingut en compte un interès específic» per a permetre excepcions. En aquest context, Yllanes ha apuntat que ha estat «intentant recopilar tota la jurisprudència» sobre aquest tema, i la seva conclusió és que el TJUE «no es tanca en banda» a aquesta mena de regulacions.

«Crec que Balears té perfectament justificada la seva especial necessitat perquè finalment tinguem el vistiplau d'Europa per a aquesta limitació», ha defensat Yllanes, insistint que Balears en compleix els requisits. També ha explicat que la secretària general de Podemos a Balears, Antònia Jover, hi està treballant per dur la qüestió al Parlament Europeu.