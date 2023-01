Consubal acusa els supermercats de fer negoci amb la nova baixada d'IVA

L'Associació de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears (Consubal) denuncia que diverses cadenes de distribució d'aliments han anunciat un nou augment dels preus dels productes que ofereixen, malgrat l'eliminació de l'IVA sobre certs bens de primera necessitat. L'associació ha emès un comunicat titllant d'«irresponsabilitat» aquest anunci, que genera al seu parer «confusió i crispació».

L'entitat en defensa dels consumidors assenyala l'alt grau de culpa de les cadenes de supermecat sobre l'augment generalitzat dels preus. Les acusa de, tot i representar un escaló escassament productiu dins la cadena de valor, augmentar els preus dels productes que ofereixen considerablement més que l'encariment que els suposa adquirir-los. Així, denuncien un lucre a costa de la butxaca del consumidor, el poder adquisitiu del qual es veu reduït mentre que els beneficis de les empreses distribuïdores d'aliments creix considerablement.

L'associació afegeix que aquesta pràctica, a part de qüestionable, frega la il·legalitat. Recorden que el Reial Decret-Llei que regula aquesta reducció en la càrrega impositiva sobre el valor afegit prohibeix un augment de preus en els propers quatre mesos, com a mínim. L'associació suma una nova acció en defensa dels drets dels consumidors, després d'haver denunciat diverses perfumeries per la venta de cigarretes electròniques per no informar que contenten nicotina.