Consubal denuncia diverses perfumeries per la venda de cigarretes electròniques

Alfonso Rodríguez, president de Consubal, ha expressat aquest dimarts la preocupació existent a l'organització davant l'alarmant increment de l'ús de cigarretes electròniques per part dels joves, molts menors d'edat, convençuts de la innocuïtat del producte, sobretot pels missatges intencionats de les comercialitzadores i punts de venda.

Els establiments denunciats, la cadena Primor i algunes perfumeries més, disposen d'aquests productes, «ometent que contenen nicotina (des del 2 fins al 20%) i, per tant, creen addicció i són perjudicials per a la salut, «usant missatges i imatges que indueixen a la creença que són un substitut del tabac sense cap perill».

D'altra banda, tal com explica Rodríguez, aquests elements són de «reciclatge impossible ja que, a més dels components químics que un cop escalfats creen el vapor que s'inhala, contenen elements electrònics per a escalfar el producte químic (que se'n desconeix la formulació) i plàstics no reciclables».

Per això, des de Consubal es demana «responsabilitat» als comerços i, sobretot, «contundència» a les administracions per a lluitar contra «l'ús perillós d'aquests productes».