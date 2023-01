A les Balears hi ha prop de 20.000 beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital

El nombre de beneficiaris de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) a les Balears es va aproximar a les 20.000 persones al final de l'any 2022, segons ha informat la Delegació de Govern espanyol aquest diumenge.

Les Balears varen tancar l'any 2022 amb gairebé 20.000 beneficiaris de l'IMV, d'acord amb l'estadística publicada aquesta setmana per l'Institut Nacional de la Seguretat Social. Concretament, la cobertura d'aquest subsidi arriba en l'actualitat a 19.770 persones a les illes, la qual cosa suposa un augment del vuit per cent respecte al mes d'octubre. També creix el volum d'expedients resolts, que són un 6,3% més que fa dos mesos, amb el que es comptabilitzen 7.192 en aquest moment.

Aquesta prestació s'orienta especialment a la reducció de la pobresa infantil, ja que el 44,5% dels seus beneficiaris en l'arxipèlag --això és, 8.816 persones-- són menors d'edat. D'altra banda, a les illes ja s'han concedit fins avui 3.813 prestacions amb el Complement d'Ajuda per a la Infància (CAPI), que va entrar en vigor fa un any i contempla aportacions mensuals d'entre 50 i 100 euros per llar, segons l'edat del menor destinatari.

La progressiva consolidació de l'IMV a les Balears es posa de manifest en el fet que el nombre actual de beneficiaris quadruplica la xifra de desembre de 2021, any en què es va posar en marxa el programa, en què es van registrar 4.575 persones beneficiades amb els diners de l'ajuda. La majoria d'aquests beneficiaris són dones, que constitueixen el 60% de totes les sol·licituds resoltes en l'arxipèlag. A més, en el 67% de les llars on es rep l'IMV a les Balears hi ha almenys un menor que resideix o està al càrrec del titular de l'ingrés.

Incentiu a l'ocupació

En 2023 entra en vigor l'incentiu de l'IMV a l'ocupació, destinat a promoure la incorporació dels seus perceptors al mercat laboral o al fet que aquests augmentin el nombre d'hores de treball, si ja tenen una ocupació. Es tracta d'un mecanisme especial que garanteix que la renda disponible del titular de l'ingrés sigui superior pel fet de tenir una ocupació. L'import d'aquesta prestació addicional es va atenuant a mesura que els rendiments del treball augmenten.

Aquesta novetat se suma a les que ja s'han anat incorporant durant 2022, com la posada en marxa de l'autobús informatiu per a atendre les persones vulnerables, potencials destinataris de l'IMV, en el seu propi territori. A més, enguany també s'ha desplegat el segon paquet de projectes pilot d'itineraris d'inclusió vinculats a l'IMV a través de 18 nous convenis amb comunitats autònomes, ajuntaments i entitats del tercer sector, que se sumen als 16 ja desplegats des de finals del 2021. Entre aquests figuren quatre projectes desenvolupats a les Balears, amb més d'un miler de beneficiaris directes i gairebé 3.000 indirectes, que incideixen en aspectes com l'educació, la digitalització, l'ocupació, l'acompanyament social o la salut de població en situació de risc.

El Ministeri espanyol d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions també ha concedit en l'últim any el primer Segell Social, una distinció que reconeix la labor d'inserció sociolaboral d'empreses, organitzacions i institucions en favor de les persones a les quals l'IMV dona cobertura. A més, dins del pla de xoc contra els efectes de la guerra d'Ucraïna, el Govern espanyol va aprovar la pujada extraordinària del 15% de la quantia de l'ingrés, un augment que es mantendrà en 2023.