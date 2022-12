Aquest dissabte, darrer dia del descompte de 20 cèntims per litre de benzina

Aquest dissabte és el darrer dia per a omplir els dipòsits de combustible amb el descompte dels 20 cèntims per litre. El darrer paquet de mesures socials aprovat pel Consell de Ministres elimina aquesta bonificació per a tothom i la centra en els sectors de transportistes professionals. Aquesta bonificació se'ls abonarà al final de cada mes.

Per altra banda, per als agricultors han aprovat una ajuda directa fins a 20 cèntims per litre, mitjançant la devolució de l'impost especial d'hidrocarburs i també ajudes directes per als pescadors.

Demanen que no s'esperi al darrer moment per a omplir els dipòsits

El president de l'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, Joan Mayans, ha demanat als ciutadans que no esperin a la nit de Cap d'Any per a omplir el dipòsit del cotxe ja que serà el darrer dia del descompte de 20 cèntims i així evitaran possibles cues.

En declaracions a Europa Press, Mayans ha valorat aquest dijous la desvinculació de les Estacions de Servei de la bonificació de la benzina i el dièsel per a la majoria d'usuaris, excepte per a transportistes, pagesos, ramaders i pescadors.

De fet, ha recordat que era una petició de l'Associació ja que el 90% de les benzineres de les Balears pertanyen a autònoms i petites empreses per als quals suposava «un desemborsament molt gran».

«En els mesos d'estiu, una estació de servei de l'Illa igual havia d'avançar 80.000 euros i, com s'havien d'avançar els doblers, és un cop dur», ha explicat, alhora que ha subratllat que «molts empresaris han hagut de finançar-ho perquè no podien fer front a aquest pagament avançat».