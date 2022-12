Illes Balears, la comunitat autònoma que més fons europeus ha captat en proporció a la població

Les Illes Balears són la comunitat autònoma que, al tancament de l’any 2022, més recursos ha aconseguit captar en proporció al seu pes poblacional procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència en el marc del programa NextGenerationEU, amb 729,7 milions d’euros per habitant.

Tal com indica el darrer informe de seguiment del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència, les comunitats autònomes, els ajuntaments i la resta d'entitats locals estan tenint un paper fonamental en l'execució dels fons europeus que ja s'estan distribuint.

Des de finals de 2020, els diferents ministeris han mantengut un intens procés de diàleg amb les administracions territorials, a través de les conferències sectorials i altres instruments, que ha permès acordar tant la quantitat a transferir com els criteris de repartiment.

A més, les estimacions realitzades per l’Oficina d’Inversions Estratègiques del Govern reflecteixen que aquestes bones xifres són només el principi, ja que les previsions apunten cap a un increment en l’arribada de recursos de la Unió Europea fins arribar a més de 2.000 milions d’euros en els pròxims 4 anys.

Segons l’OIE, els fons NextGeneration imputables a les Illes Balears, sumant els acords formals i els compromisos encara no formalitzats, superen els 1.550 milions. A aquesta dada s’ha d’afegir altres vies d’arribada de fons UE a l’Arxipèlag, com les inversions directament gestionades per l’Estat a les Illes (170 milions fins el moment), la programació FEDER i FSE per al període 2021-2027 (251 milions) i altres vies com el recentment aprovat Fons de Transició Justa (17,4 milions més).

De fet, la concreció d’aquests recursos creix a cada dia. Només en la darrera setmana hem conegut la concessió de 8,6 milions d’euros a empreses balears per a projectes relacionats amb la descarbonització i digitalització del transport de mercaderies, la concessió de 3 milions per a tres projectes orientats a la transició ecològica i a la digital per part de la UIB, l’IMEDEA i l’IEO i l’assignació de 55,2 milions per a desenvolupar 13 plans de sostenibilitat turística.

D’altra banda, la UIB ha estat confirmada com la primera universitat de l’Estat espanyol a incorporar-se com a membre col·laborador d’AESEMI per a fomentar la comunicació entre les empreses i l'àmbit acadèmic i començar a treballar en la formació específica en el sector de microelectrònica i semiconductors, en el marc del PERTE Chip.