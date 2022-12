El Govern espanyol elimina l'IVA dels productes bàsics fins després de les eleccions

El Consell de Ministres del Govern espanyol d'aquest dimarts ha aprovat la rebaixa del tipus d'IVA reduït d'alguns aliments del 10% al 5% i l'eliminació del més reduït, el del 4%. Aquesta mesura estarà en vigor durant sis mesos.

En concret, s'ha decidit rebaixar al 5% l'IVA de tots els tipus d'oli i també de la pasta, mentre que el reduït del 4%, que s'aplica a tots els aliments de primera necessitat, s'ha eliminat.

Pa, llet, ous, fruita, verdura, llegums i cereals

Aquests aliments de primera necessitat són el pa, les farines per fer pa, la llet animal --tant pasteuritzada, concentrada, desnatada com evaporada o en pols-- els formatges, els ous, les fruites, les verdures, els llegums, els cereals i els tubercles.

Per ser considerats de primera necessitat, però, tots aquests productes han de ser naturals, no processats, tal com ho defineix el Codi Alimentari, és a dir, el conjunt de legislació i normes que regulen com han de ser els productes alimentaris a la venda.

L'IVA del 10% s'aplica a tota la resta de productes d'alimentació i només se n'exclouen les begudes alcohòliques i també les begudes amb sucre i edulcorants, que tributen el 21%, igual que el tabac.

Xec de 200 euros per a famílies amb pocs recursos

El Consell de Ministres també ha aprovat una altra mesura destinada a alleujar la pujada dels preus: donar un xec de 200 euros a les famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat.

El criteri per definir aquesta vulnerabilitat és que tinguin una renda anual d'un màxim de 27.000 euros, i un patrimoni no superior als 75.000 euros.

El xec a famílies vulnerables ha estat una iniciativa d'Unides Podem: en concret, la líder de Podem, Ione Belarra, va anunciar que l'estaven negociant i va avançar que la intenció era que fos de 300 euros i que se'n beneficiessin uns vuit milions de ciutadans.