El sorteig de la Grossa de Nadal deixa premis a s'Arenal, Palma, Peguera i Sant Josep de sa Talaia

El primer premi de la Loteria de Nadal, el 5.490, dotat amb 4.000.000 euros a la sèrie, ha caigut enguany molt repartit entre 32 províncies espanyoles i ha tocat, també, a les Balears.

Concretament, se'n varen vendre participacions en una papereria de s'Arenal (Mallorca) i a un bar de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa).

Aquesta papereria mallorquina i el bar eivissenc no han estat els únics establiments que han venut algun dècim agraciat amb els premis sortejats aquest dijous amb motiu de la celebració de la Loteria de Nadal, ja que l'administració situada en el centre comercial Carrefour de Palma ha venut un quart i un cinquè premi, i una administració de Peguera, un quart.

La propietària de la Papereria Sastre, de Mallorca, Toñi, en declaracions a Europa Press, ha explicat que es trobava en la papereria seguint el sorteig en directe, acompanyada de la seva mare, quan han cantat 'La Grossa', dotada amb 4.000.000 euros a la sèrie.

La papereria és un negoci familiar que ha anat passant de generació en generació. Ara Toñi el duu totasola i explica que ha estat un mal any, per la qual cosa haver repartit aquest premi «és una distracció». La dona s'ha mostrat molt contenta per haver venut el número: «És com si m'hagués tocat a mi».

Precisament, Toñi va vendre l'any passat el segon premi de la Loteria de Reis. El 2018 ja va repartir 'La Grossa' de Nadal i el 2017 un cinquè premi.

L'altre dècim de 'La Grossa' que ha caigut a les Balears ha estat en un bar d'Eivissa, Can Bellotera, on es va vendre el dècim a través de màquina.

Allí, la responsable del punt de venda situat en la carretera de Sant Josep de sa Talaia, Lali Torres, ha explicat a Europa Press que, en haver-se venut el dècim a través de màquina, desconeix qui ha pogut ser l'agraciat.

Malgrat que el premi Gros del Sorteig de Nadal de 2022, el 5.490, ha regat 32 províncies, un 86 per cent de les 180 sèries estaven en cinc administracions de La Corunya, Fonsagrada (Lugo), Moreda de Aller (Astúries), Roquetas de Mar (Almeria) i Madrid.

Un quart i un cinquè a Mallorca

A més dels dos únics bitllets de 'La Grossa', a Balears ha 'caigut' també un quart, el número 25.296, i un cinquè, el 87.092. Del primer han venut deu dècims en una administració de Peguera, on una de les seves treballadores, Rosa, ha admès estar «al·lucinant i súper contenta» després de conèixer la notícia.

Precisament, Rosa ha recordat que aquesta administració ja va vendre una Bonoloto agraciada amb més de 259.000 euros el passat 25 d'agost.

També aquest quart premi, el 25.296, agraciat amb 200.000 euros, va ser venut en l'administració de Loteries situada en el centre comercial Carrefour de l'Avinguda General Riera de Palma, que, precisament, també ha estat agraciada amb un cinquè premi, el número 87.092. En concret, han venut dos dècims del cinquè premi i un del quart.

En declaracions a Europa Press, les treballadores d'aquesta administració han expressat la seva emoció: «És una alegria, ha estat un any molt difícil per a tothom», ha manifestat Isabel, una de les empleades.