Prorrogada la moratòria comptable per les pèrdues durant la pandèmia

El ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital ha anunciat que el Govern prorrogarà la moratòria comptable per a 2023 i 2024. L'objectiu, en paraules de la ministra Nadia Calviño, és «donar a totes les empreses viables, solvents, més temps per a poder reequilibrar els seus balanços» davant les pèrdues ocasionades per la pandèmia. Així, ha assegurat que les pèrdues derivades del coronavirus no computaran a l'hora de determinar si una empresa ha de declarar o no un concurs de creditors.

La ministra ha recordat que es podran acollir a la mesura totes les empreses i ha posat l'accent en les que pertanyen als sectors del turisme, el transport i l'hostaleria que, a parer seu, són els més perjudicats per l'emergència sanitària. La moratòria comptable implica que puguin compensar-se les pèrdues patides per les empreses durant els mesos de pandèmia amb els beneficis obtinguts actualment, ja que «els balanços continuen desequilibrats i no té sentit que es forci un concurs d'empreses que són solvents», ha defensat.

La vicepresidenta ha afirmat que «gairebé amb total seguretat» el creixement d'enguany superarà la previsió del Govern del 4,4% del PIB, i ha celebrat que Espanya hagi evitat els escenaris econòmics més negatius.