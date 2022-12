Més de 3.700 vols han operat pels aeroports balears durant el pont de desembre

La setmana entre dilluns dia 5 i diumenge dia 11 de desembre ha vengut marcada per dos dies festius en dimarts i dijous, la Constitució i la Immaculada Concepció, per la qual cosa moltes persones han aprofitat per viatjar des de les Illes Balears o aprofitar el pont per visitar-les. Segons dades que ofereix AENA, durant aquestes dates els tres aeroports de les Illes Balears han operat un total de 3.700 vols, amb una capacitat de més de 700.000 seients d'avió, un 4% més que l'any 2019.

Aquestes xifres indiquen un clar augment de l'afluència de passatgers als aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa, que supera ja les xifres obtingudes durant el pont de desembre d'abans de la pandèmia. El moviment de persones, que implica l'arribada de turistes durant la temporada baixa, satisfà el sector de l'hosteleria davant una tímida desestacionalització de l'activitat econòmica, mentre que suscita novament dubtes sobre la sostenibilitat del turisme a les Illes Balears.