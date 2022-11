Un total de 27 empreses, candidates als Premis PIMEM 2022

Com cada any, la patronal mallorquina PIMEM celebra els seus tradicionals premis i per a l'edició d'enguany el total de les empreses que obtenen el reconeixement en les diferents categories arriba a 27. La Federació farà la gala aquest dimecres, 30 de novembre, al Teatre Municipal Xesc Fortesa de Palma a partir de les 18.45 h.

Les categories i les empreses finalistes s'han dividit de la manera següent: