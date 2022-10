El Govern apujarà el salari dels treballadors públics de les Illes Balears un 1,5 % addicional enguany i un 2,5 % el 2023

Els sindicats i representants del Govern, encapçalats per la presidenta, Francina Armengol, han signat l’augment de retribucions per a les treballadores i els treballadors de la Comunitat Autònoma per a enguany i per al 2023.

Són quatre els acords que han adoptat avui la Mesa General dels Empleats Públics i la Mesa General del Sector Públic Instrumental, que s’han signat en presència de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido; la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors, Rosario Sánchez; la consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago; la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, i la directora general de Funció Pública, Carmen Palomino.

La presidenta Francina Armengol ha emmarcat els acords dins l'escenari de crisi actual, amb una inflació disparada a causa de la guerra a Europa i després d'haver passat «anys molt durs» per la pandèmia. «Hem salvat amb nota aquesta situació de dificultat enorme de la Covid 19 gràcies a l'esforç de tota la societat però de forma molt especial, gràcies als treballadors públics que en moments de dificultat, han donat no el 100%, sinó el 200% d'ells mateixos per atendre millor als ciutadans. Sense un fonament fort dels serveis públics hauria estat impossible transitar aquesta situació», ha dit la presidenta, qui ha afegit que «la millor manera d'agrair-los l'esforç és continuar amb la negociació col·lectiva per reforçar les condicions laborals de les persones que fan possible aquests serveis públics».

Francina Armengol ha destacat el moment «complex i complicat que vivim. Ens ha tocat la Covid, una guerra terrible de Rússia cap a Ucraïna i una inflació elevada», per això la presidenta de les Illes Balears ha defensat la necessitat de «millorar els salaris dels nostres treballadors públics perquè la vida és molt més cara». «És el discurs que plantegem i apliquem, el que diem és el que fem com a administració pública, i esperem que això s'apliqui també dins l'àmbit del món privat}, ha conclòs.

En concret, s’ha acordat amb els sindicats UGT, CCOO, FSES i SIMEBAL (un suport de més del 65 %) un augment addicional per a enguany de l’1,5 %, amb efectes del dia 1 de gener de 2022. En el cas del sector públic, el pagament es farà abans del 30 de novembre d’enguany, i s’abonarà com a endarreriments l’increment corresponent als mesos de gener a octubre. En el cas del sector públic instrumental, votat per UGT, CCOO i USO (un 70 % de suport als acords), el pagament es durà a terme, sempre que la disponibilitat pressupostària de l’ens ho permeti, abans del dia 30 de novembre de 2022 i, en tot cas, amb anterioritat al dia 31 de desembre de 2022. En total, l’increment retributiu haurà estat, aquest 2022, d’un 3,5 %.

Pel que fa al 2023, i amb el suport dels sindicats UGT, CCOO, FSES i SIMEBAL, s’ha aprovat un increment en les retribucions bàsiques i en les complementàries del 2,5 %, la mateixa quantia que aprovarà l’Estat per mitjà de la Llei de pressuposts estatal. Aquest increment és per a tot el personal funcionari, estatutari i laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

També per al 2023, i com a novetat, es preveu un increment d’un 1 % extra variable segons les condicions establertes en la Llei de pressuposts generals de l’Estat. El 0,5 % aniria lligat a l’IPC i el 0,5 % restant aniria lligat al PIB.

A més a més, s’inclou un important acord per al sector públic instrumental que han votat a favor els sindicats UGT, CCOO i USO, amb el qual el Govern es compromet a dur a terme les modificacions normatives necessàries per tal que les retribucions anuals mínimes del personal del sector públic instrumental s’adeqüin a les retribucions anuals mínimes aplicables al personal laboral dels serveis generals de la CAIB del mateix grup de classificació. Quedaria de la manera següent:

Personal Increment màxim anual Nombre de persones afectades Increment mitjà Increment mitjà mensual GRUP A 6.836,92 83 2.947,09 245,59 GRUP B 6.715,82 120 3.580,92 298,41 GRUP C 6.439,08 199 2.542,35 211,86 GRUP D 4.438,14 527 2.355,30 196,28 GRUP E 4.167,74 12 2.945,18 245,43 941

Finalment, i malgrat que sigui un acord adoptat l’any passat, cal recordar que a partir de l’1 de gener les treballadores i els treballadors públics també recuperaran la minoració del 2 % en les retribucions complementàries aplicada el 2020.

En seran beneficiaris els 46.454 servidors públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma. D’aquesta manera, un auxiliar administratiu passarà a cobrar al voltant de 72 euros més al mes, mentre que un tècnic superior tindrà aproximadament 127 euros més al mes.