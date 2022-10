El REB de Pedro Sánchez, una presa de pèl?

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2023 incorporarà noves deduccions fiscals específiques per a les Balears dins del Règim Especial de les Balears (REB), i també inclourà 20 milions d'euros per al tramvia de Palma, segons va anunciar aquest dilluns el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, durant una visita a una empresa industrial de Marratxí.

En detall, els PGE de 2023 contemplaran una «reserva d'inversions» per a les Balears, que suposarà una deducció del 90 per cent de la base imposable a l'impost de societats i impost de la renda de no residents per a inversions que fomentin l'activitat productiva i la creació d'ocupació a les Balears; i una bonificació d'un 10 a un 20 per cent per a la venda de béns produïts a les Balears en activitats industrials, ramaderes, agrícoles o pesqueres.

El Govern estima que aquests incentius suposaran mobilitzar més de 349 milions d'euros, amb 208 milions en incentius fiscals directes per a 47.000 empreses i 71.000 autònoms.

Però, suposant que els anuncis del president espanyol acabassin convertint-se en realitat, que ja és molt suposar, què impliquen aquestes dades? Són un avenç significatiu?

Les dades

Per una banda, l'anunci de Sánchez 'garanteix' 120 milions d’euros anuals en inversions durant 5 anys. Aquí és pertinent recordar que el dèficit fiscal anual de les Balears amb l’Estat és d'entre 3.500 i 4.200 milions d’euros anuals!

Convé tenir en compte que no hi ha cap mecanisme per garantir que allò que s'anuncia s'acabi complint. Com sol ocórrer habitualment en l’execució dels pressupostos generals de l’Estat, mentre a Madrid i rodalies el compliment supera el 100%, a les comunitats dels Països Catalans no sol arribar ni al 50%.

No es diu enlloc que les inversions promeses vagin destinades a compensar la insularitat, per exemple, oferint més FP, com sí que tenen a Madrid o més infraestructures sanitàries que fan falta a les Balears. Així, doncs, el resultat més previsible és que s'acabin traduint en més carreteres, rotondes, i modernitzar (una vegada més) la 'Platja de Palma'.

Deduccions fiscals

L’altra gran paquet son les 'deduccions fiscals'. Cosa que significa, a la pràctica, reduir l’impost que paguen les empreses en cas de tenir beneficis. Com que a les Illes Balears les grans empreses són les hoteleres (principals empreses de les Balears: Air Europa, Melià, Barceló i HotelBeds), aquestes pagaran molt menys impostos. Això no té res a veure amb la idea de compensar la insularitat. Ni amb ajudar la gent que ho passa malament, que són centenars de milers.

Deduccions als autònoms

L’altra part de les 'deduccions fiscals' són per als autònoms. Però atenció, venen «condicionades» a que aquests autònoms inverteixin. En què? El text posa l’exemple literal de que comprin un solar. Què vol promoure aquesta mesura? Afavorir més l’especulació urbanística a les Balears? En què han d’invertir els autònoms per aconseguir aquesta compensació de la insularitat?

Finalment, hi ha una petita mesura que efectivament és compensadora de la insularitat per a empreses industrials i agràries. Una partida de 8 milions d’euros que suposarà, teòricament, la creació de 90 llocs de feina (a les Balears hi ha 606.000 persones que cotitzen a la Seguretat Social).

En resum, l'anunci de Pedro Sánchez en el supòsit que es complís, significaria uns avenços molt minsos: 120 milions d'euros d’inversions anuals en carreteres i 8 milions per a empreses industrials-agrícoles. I, sobretot, una gran ajuda a les grans empreses turístiques de les Balears i una possible ajuda pels grans autònoms, els pocs que podran invertir «comprant solars».