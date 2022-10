CCOO: «Les empreses no poden eludir apujar els salaris als treballadors i incloure-hi clàusules de revisió»

Segons dades fetes públiques aquest dimarts pel Ministeri d’Ocupació i Economia Social, al mes d’octubre del 2022 les Illes Balears comptaven amb un total de 36.854 aturats registrats. Respecte al mes de setembre, la desocupació creix un +3,07% i en total hem tengut 1.096 aturats més.

Per comparació, l'any 2021 l’atur disminueix -12.432 persones, el que es tradueix en una disminució relativa del -25,22%.

Les afiliacions a la Seguretat Social disminueixen mensualment i creixen anualment. Amb un total de 591.408 afiliacions, el descens mensual és de -15.014 (-2,48%). I en un any creix l’afiliació en +48.148 persones amb una taxa de variació del +8,86%.

Quant a la contractació, hi ha 35.396 contractes el que suposa -2.347 contractes menys en relació al mes de setembre (-6,22%) i +245 (+0,70%) contractes més que fa un any. A més, la contractació indefinida suposa el 61,56% del total dels contractes registrats al mes de setembre.

Aquest dimarts s'han publicat les dades habituals en un mes de setembre a les nostres illes. En aquests moments l'activitat turística comença a reduir-se, i, per tant, augmenta el nombre de persones en situació d'atur i disminueixen les afiliacions a la seguretat social. És el mateix cicle que es repeteix cada any en dependre d'una activitat turística estacional encara que enguany tenim més ocupació que el mateix mes de l’any passat.

«Aquesta situació no afavoreix que les persones treballadores puguin tenir ingressos dignes durant tot l'any de manera que han de recórrer, any rere any, a la protecció per desocupació que els correspongui. Fet que s’allunya del treball decent al no poder tenir la seguretat de la continuïtat a la feina, i per tant, tampoc de desenvolupament personal i professional», apunta el sindicat CCOO.

Per això, demanen que «la nostra activitat principal es diversifiqui i les persones treballadores puguin tenir ingressos cada mes; una diversificació que es pot realitzar en fomentar el turisme esportiu, de congressos, gastronòmic, etc., i que pot mantenir en actiu als treballadors del sector».

D'altra banda, exigeixen augments salarials amb clàusules de revisió per a no perdre poder adquisitiu. «No consentirem que en aquesta crisi derivada de l'augment dels preus de la cistella de la compra i de l'energia, la sortida sigui la devaluació salarial, la destrucció d'ocupació i el manteniment dels beneficis empresarials. Les empreses han de repartir els seus beneficis mitjançant increments salarials, a més de pagar més per aquests beneficis que obtenen amb l'esforç dels treballadors i les treballadores», han conclòs.