Palma, la capital on més augmenta el preu del lloguer a l'agost

Palma se situa com la capital de província de l'Estat espanyol on més ha augmentat el lloguer a l'agost, un 3,3%, mentre que al conjunt de les Illes ha disminuït un 0,5%, segons un estudi del portal immobiliari idealista.

Andratx ha estat el municipi de les Balears on més ha augmentat el preu del lloguer a l'agost, amb un 18,5%, seguit de Llucmajor, amb un 5,8%. Per la seva banda, entre els que han experimentat un descens més gran hi ha Santa Eulària des Riu, que va registrar una baixada del 16,3%, i Sant Josep de sa Talaia, del 9,9%.

Entremig, hi ha els increments a Calvià i a Inca, un 3,7% en tots dos casos, a més del 3,3% a Palma i l'1,8% que marca Alcúdia; així com els descensos del preu a Eivissa, amb un 4,7%, a la Colònia de Sant Jordi, amb un 3,4%, Sant Antoni de Portmany, amb un 1,6%, i finalment, Marratxí, amb una baixada de l'1,9%.

Palma s'imposa com la capital de l'Estat amb major augment

Palma s'imposa al rànquing intermensual de tot l'Estat com la capital on més augmenta el preu del lloguer a l'agost, un 3,3%, seguida de Sòria, amb un 3,1%, Santa Cruz de Tenerife i València, amb un 3% en tots dos casos, i Alacant, amb un 2,4%.