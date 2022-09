ASM: «A la tornada a l'escola més cara de la història, Espanya ens deixa a la coa en finançament per a llibres i material escolar»

L'Assemblea Sobiranista de Mallorca ha fet públiques noves dades que abunden en el maltracte al qual sotmet l'Estat espanyol a les Illes Balears.

«Mentre nosaltres ens haurem de buidar les butxaques pagant llibres de text, Andalusia, Madrid i Extremadura hi abocaran milions d'euros públics. Idò! Madrid ens roba 4.200 milions d'euros cada any via hisenda que se'n van i no tornen», explica l'organització sobiranista.

Segons les dades de l'ASM, mentre el Govern espanyol inverteix 2 euros per habitant a Andalusia o Extremadura per a subvencionar llibres i material escolar, a les Illes Balears la inversió és de 0'8 euros per habitant.

«La tornada a l'escola més cara de la història, el cost de la vida més alt, i Espanya ens deixa a la coa en finançament per a llibres i material escolar» denuncia l'ASM que retreu a Francina Armengol i al PP a les Balears que «no pinten ni un rave».