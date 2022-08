El preu de la llum del mes d'agost és el més car de la història

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista ha registrat a l'agost el nivell més alt per a un mes en la història, amb una mitjana de 307,75 euros per megawatt hora (MWh).

En concret, el preu mitjà del mercat majorista diari, l'anomenat 'pool', va pujar al mes als 154,89 euros/MWh, un 46,2% superior al preu mitjà de l'agost de l'any passat.

A aquesta xifra cal sumar-hi la compensació mitjana diària per ajustament del gas, fruit de l'aplicació del límit al preu del gas utilitzat per les centrals tèrmiques, que es va situar en 152,91 euros/MWh al mes.

Aquesta xifra total de 307,75 euros/MWh s'erigeix ​​en el preu més alt en un mes per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista, superant els 283,3 euros/MWh de mitjana que va registrar el 'pool' el mes de març passat, quan encara no estava en vigor l''excepció ibèrica'.

Aquesta espiral de preus alts de la llum a l'agost, especialment aquestes darreres dues setmanes, ha estat impulsada pel preu del gas natural, que està en nivells màxims, a causa, principalment, de l'anunci de Gazprom de tallar a partir d'aquest 31 de agost i durant tres dies el bombament de gas a Alemanya.