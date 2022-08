Les Balears lideren la venda del comerç detallista i l’ocupació del sector de tot l’Estat

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest dimarts les dades de la variació mensual de l'índex de comerç al detall i destaca que les Illes Balears són la comunitat autònoma que registra el major augment de venda en el mes de juliol, amb un augment del 4,8 %. Aquesta xifra suposa el major augment a l’àmbit estatal, l’índex del qual baixa i se situa en el -3,3 %.

A més, segons les dades, la comunitat autònoma també lidera la creació d’ocupació en el sector i registra el major índex de variació de l’ocupació en comerç al detall, amb un augment del 8,1 % pel juny, així com una pujada del 6,5 % del començament d’any ençà.

El vicepresident i conseller de sectors productius, Juan Pedro Yllanes, ha remarcat que «seguim amb les bones dades de la recuperació de la comunitat autònoma». «El sector del comerç a les Illes Balears està sent la punta de llança de la recuperació a les Illes i és el referent en el model de diversificació econòmica. Duim tres mesos consecutius sent líders en venda i en ocupació, i això és gràcies a la feina conjunta entre les entitats i les administracions. El Govern celebra aquestes dades, ja que reafirmen la necessitat d’apostar per sectors productius que continuïn amb la diversificació econòmica. Vull recordar que, els dos darrers anys, el Govern ha augmentat un 112 % les subvencions destinades al sector i ha passat dels 2,8 milions el 2020 als 5,7 milions d’aquest 2022, i hem reforçat el sector amb una nova tanda dels bons comercials, que estaran disponibles a partir del mes d’octubre i que de segur obtindran una bona resposta de la ciutadania».

Cal recordar que el comerç al detall a les Illes Balears és el primer ocupador no estacional de la comunitat autònoma, dona treball a més de 62.000 persones, i és un eix essencial en la diversificació del model productiu de les Illes.

El director general de Comerç, Miquel Piñol, ha explicat que «les xifres del comerç avalen la gestió del Govern en un context complicat, on ens hem hagut de sobreposar a les conseqüències de la pandèmia però també a les derivades de la guerra. Aquest any 2022, el pressupost destinat a ajudar el comerç de les Illes ha augmentat un 71 % respecte de l'any anterior, fet que demostra la importància que li donam a un sector estratègic per a nosaltres i que serveix com a dinamitzador de l’economia i com a diversificador del model productiu. Les dades de venda i d’ocupació són molt bones».