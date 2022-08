El Govern publica una instrucció amb els supòsits on la seguretat laboral preval per sobre de l'estalvi energètic

El Govern ha publicat aquest dimarts una instrucció en la qual s'informa dels supòsits on la normativa de seguretat laboral preval per sobre del Reial decret llei d'estalvi energètic, quant a la regulació de temperatures.

La instrucció recorda que, com ja es feia fins ara, les condicions ambientals dels llocs de treball, com és la temperatura o la humitat, estan regulades segons el Reial decret 486/1997, que estableix que «les disposicions de seguretat i salut en els llocs de treball», com recorda ja el propi RDL de mesures d'estalvi energètic que ara entrarà en vigor.

En aquest sentit, l'RD 486/97 ja marca que el llindar màxim en ocupacions no sedentàries se situa entre els 14 i els 25 graus, en funció de l'activitat i el risc laboral per al seu desenvolupament. Així mateix, la temperatura dels locals on es fan feines sedentàries, pròpies d'oficines o similars, la temperatura estarà compresa entre els 17 i els 27 graus.

Per tant, seran les empreses a través dels seus serveis de prevenció (propis o aliens) les que avaluaran, en cada cas, els riscos laborals de cada lloc de treball, i que determinaran, per a cada lloc, activitat i àrea, les temperatures adequades que garantiran la seguretat i salut de les persones treballadores.

Més en concret, la instrucció de la Conselleria exemplifica diferents supòsits on serà competència dels serveis de prevenció els llindars tèrmics.