Amazon apuja preus a causa de «l'augment de la inflació»

Amazon Prime apujarà la quota dels seus clients a finals d'estiu. La nova quota mensual passarà de 3,99 a 4,99 euros, mentre que l'anual augmentarà dels 36 euros actuals als 49,90. Això significa una pujada del 25% i el 38,8%, respectivament.

Amb un correu electrònic als seus clients, la plataforma ha avisat que el nou preu s'aplicarà a les renovacions que es facin a partir del 15 de setembre.

La companyia justifica la pujada de preus, que afectarà molts països europeus, per l'increment general i material dels nivells de cost que suposa l'augment de la inflació. Això, afegeix, «és a causa de les circumstàncies externes que no depenen d'Amazon» i «afecta els costos específics del seu servei».

També justifica el fort augment de la quota amb l'argument d'haver «incrementat la selecció de productes disponibles amb enviament Prime ràpid i il·limitat, haver afegit i expandit l'enviament ultraràpid de productes frescos de supermercat i haver afegit més entreteniment digital d'alta qualitat, incloent-hi sèries, pel·lícules, música, jocs i llibres».

Des de l'agost del 2018 que no hi havia un augment de preus per als subscriptors d'Amazon a l'estat espanyol. Llavors va passar de costar 19 euros l'any a costar-ne 36.

En la seva comunicació, Amazon recorda als seus clients que «poden consultar els detalls de la seva pròxima data de renovació, modificar el seu pla o cancel·lar la subscripció».