Sánchez presenta un nou pla anticrisi que inclou un xec de 200 euros per a persones amb ingressos baixos

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte un nou paquet de mesures fins al 31 de desembre per a fer front a l'alça de la inflació derivada de la guerra a Ucraïna, que tindrà un cost de 9.000 milions d'euros. El cost d'aquest pla s'eleva a 15.000 si se sumen les mesures en vigor fins avui i que ajudaran a contenir l'Indexi de Preus de Consum (IPC) fins a final d'any en 3,5 punts.

En roda de premsa posterior al Consell de Ministres Extraordinari, Sánchez ha detallat que aquest nou paquet de mesures suposa un esforç extraordinari des del punt de vista pressupostari, superior a 9.000 milions, que es desglossa en 5.500 milions en despesa per a protegir famílies i empreses i 3.500 milions en rebaixes fiscals. D'aquesta manera, fins al final de l'any 2022 s'haurà invertit prop de 15.000 milions d'euros a protegir famílies i empreses, més d'un punt del PIB espanyol.

Entre les noves mesures anunciades per Sánchez, i amb la finalitat de fomentar l'ús del transport públic, figura una reducció a partir de l'1 de setembre del 50% del preu de tots els abonaments mensuals i de qualsevol mena d'abonament d'empreses de transport estatal, com Renfe, i del 30% per als abonaments de les modalitats de transport que depenen d'ajuntaments i comunitats autònomes, descompte que poden ampliar amb recursos propis fins al 50%.

Així mateix, Sánchez ha anunciat un augment del 15% de les pensions de jubilació i invalidesa no contributives, la qual cosa suposa un increment de 60 euros al mes (360 euros d'aquí a finals d'any), una ajuda directa de 200 euros per a treballadors, autònoms i aturats de baixos ingressos que es podrà sol·licitar des de juliol o la limitació del preu màxim del butà, que estarà en vigor fins al 31 de desembre.

També es reduirà l'IVA del rebut de la llum del 10% al 5% i es manté la resta de mesures relacionades amb l'electricitat, com l'ampliació del descompte del bo social, que estan ajudant a gairebé dos milions de llars, la suspensió de l'impost sobre el valor de la producció i reducció al 0,5% de l'impost de l'electricitat. En l'àmbit dels carburants, es manté també fins a final d'any la reducció de 20 cèntims en el litre de combustible.

Amb l'objectiu de reforçar la protecció a grups més vulnerables, es mantenen les ajudes de l'Ingrés Mínim Vital (IMV), la prohibició de suspendre el subministrament d'energia, el topall a la pujada de lloguers i que l'augment de costos energètics no pugui suposar causa d'acomiadament en empreses que depenguin de l'Administració.

Igualment, es prorroga a setembre l'ajornament del pagament de quotes a la Seguretat Social, s'aproven ajudes directes a la indústria gas intensiva, es prorroguen les ajudes a la sequera i s'estenen les ajudes a afectats per l'erupció del volcà de Canàries. A més, es prorroga l'IVA reduït al 4% a les màscares quirúrgiques. Finalment, Sánchez també ha anunciat que es tramitarà un impost especial que gravarà els beneficis de les elèctriques.