Ryanair pretén fer passar el 100% dels seus vols com a 'serveis mínims'

El responsable de Vol d'USO Sector Aeri, Ernesto Iglesias, ha criticat que Ryanair hagi aplicat el 100% de serveis mínims en els seus vols per a la primera jornada de vaga de tripulants de cabina de passatgers (TCP) espanyols: «Ens han retallat i coartat totalment el dret a vaga».

Els sindicats USO i Sitcpla han convocat vaga per als TCP per als dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol, en les deu bases de l'aerolínia a l'Estat espanyol --Madrid, Màlaga, Sevilla, Alacant, València, Barcelona, Girona, Santiago de Compostel·la, Eivissa i Palma--.

En declaracions als mitjans de comunicació, Iglesias ha qualificat de «abusiva» la resolució de serveis mínims entorn del 80% dels vols amb arguments «tan patètics» com la reunió de la Cimera de l'OTAN a Madrid la següent setmana.

«Amb aquesta resolució del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Ryanair el que ha fet és aplicar el 100%, excedir-se en aquest 20% de marge que hi havia per a exercir el dret a vaga, i directament ha imposat el 100%», ha afegit.

Al seu torn, Iglesias ha lamentat que ahir van estar rebent cartes en les quals se'ls informava que «tots els vols seran serveis mínims i que si no atenien aquests vols podien ser represaliats disciplinàriament fins i tot amb l'acomiadament».

483 vols programats

L'aerolínia tenia programats per a aquest divendres un total de 438 vols operats per tripulació espanyola, dels quals tots han estat notificats als treballadors com a serveis mínims, segons han assenyalat fonts sindicals.

A més, el sindicat adverteix que la companyia ha citat a un 113% més de personal que en un dia normal per a realitzar guàrdies «imaginàries» (guàrdies que es realitzen dins de l'aeroport), per la qual cosa el personal que ha estat citat es correspon amb el 213% dels que hi varen ser divendres passat.