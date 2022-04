Aquest dilluns tendrem el preu de l'electricitat més baix d'enguany

El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista baixarà aquest dilluns per sisena vegada consecutiva, segons les dades provisionals publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE).

En concret, el preu de la llum aquest 18 d'abril serà de 103,24 euros el megavat hora (MWh), un 7,28% menys que aquest diumenge. D'aquesta manera, el preu d'aquest dilluns serà el més baix des del 27 de desembre de 2021, dia en què els es pagaven 96,08 euros/MWh.

El preu màxim de la llum per a aquest 18 d'abril es donarà entre les 21.00 hores i les 22.00 hores, amb 219,69 euros/MWh, i el mínim, de 45 euros/MWh, es registrarà entre les 14.00 i les 15.00 hores.

En comparació amb fa just un any, el preu del 'pool' per a aquest dilluns serà un 59,96% superior als 64,54 euros/MWh del 18 d'abril de 2021.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada --el denominat PVPC--, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que en 2021, en el marc de l'espiral alcista de l'energia, al voltant de 1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa en el mercat lliure a preu fix.