La comercialització de les begudes espirituoses de les Balears augmenta un 40% el 2021

La comercialització de les begudes espirituoses amb indicació geogràfica de les Balears (Palo de Mallorca, Gin de Mahón, Hierbas Ibicencas i Herbes de Mallorca/Hierbas de Mallorca) ha augmentat un 40% el 2021 respecte de les dades del 2020.

Es tracta de dades encara per sota de les registrades el 2019. S’ha de tenir en compte que el 2021 va ser un any amb limitacions, també d’aforament, i tancaments en el sector HORECA (Hoteleria, restauració i càtering) i també amb menys visites de turistes, consumidors d’aquestes begudes, que també compren per portar als seus països d’origen.

Així, la comercialització que més creix és la de les Hierbas Ibicencas, amb un 67% d’augment respecte del 2020. En segon lloc, el Gin de Mahón, amb un 48% més, i les Hierbas de Mallorca/Herbes de Mallorca, amb un 33% més. El Palo de Mallorca, per contra, ha davallat la comercialització en 28%.

Les exportacions, per la seva banda, han augmentat un 14% respecte de l’any 2020 i assoleixen la major xifra de la història, amb 624 mil litres. També han estat superiors les vendes a la resta de l’Estat espanyol, amb 76 mil litres, 10 mil litres més que el 2019.