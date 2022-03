La jornada laboral de quatre dies, a debat al ple del Parlament

La jornada laboral de quatre dies serà un dels diversos temes que es debatran dimarts, a partir de les 10.00 hores, al ple del Parlament.

A proposta de MÉS per Mallorca, la Cambra Autonòmica debatrà dimarts que ve una Proposició no de Llei (PNL) sobre la viabilitat de la implantació de la jornada laboral de quatre dies a les Balears; així com d'un pla pilot específic per a l'arxipèlag que permeti assajar aquesta modalitat, incloent-hi el sector hoteler.

«Les condicions laborals a l'hostaleria són massa vegades inadequades i les administracions públiques han de ser proactives en la recerca de solucions», va valorar el diputat de MÉS Joan Mas 'Collet' fa uns mesos després de registrar la iniciativa que ell mateix impulsa. I, ha destacat que ja existeixen en l'àmbit privat experiències d'èxit que «demostren que sí que és possible establir la jornada laboral de quatre dies al sector serveis».

«Cal vèncer la por als canvis. Al llarg de la història hi ha exemples de canvis profunds al mercat laboral que varen ser titllats d'inoportuns o catastrofistes, però es varen convertir en passos endavant tant econòmicament com en millora de condicions de treball. implantació de la jornada de vuit hores o la prohibició del treball infantil en són bons exemples», va remarcar.