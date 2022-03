CCOO Balears: «La temporada turística ha de començar el primer d'abril»

Segons les dades fetes públiques aquest dimecres pel Ministeri d’Ocupació, Migracions i Seguretat Social, al mes de febrer l’atur registrat es xifra en 52.504 persones. Respecte al mes de gener l’atur ha baixat en termes absoluts en 1.931 persones mentre la variació relativa ha estat del -3,55%. Pel que fa a la variació anual tenim un disminució del -37,92% amb un total de 32.077 aturats menys que al mes de febrer del 2021.

Pel que fa als sectors d’activitat econòmica, la baixada de l’atur es produeix en els sectors de Serveis (-1.818), Construcció (-349), Indústria (-100) i Agricultura (-38), i puja a Sense ocupació anterior (+374).

En el cas de les afiliacions a la Seguretat Social, les dades corroboren la millora del mercat de treball balear amb una mitjana mensual de 442.814 afiliacions, el seu nombre creix mensualment un 2,03% (+8.822) mentre la variació anual se situa en un +7,16% (+29.579).

Segons les dades de contractació registrades s’han signat 26.711 contractes que suposa un augment de 3.619 contractes més en relació al mes de gener (+15,67%) i una pujada de 11.584 contractes si els comparem amb el mes de febrer de 2021 (+76,58%). De tots els contractes signats en febrer el 38,56% son contractes indefinits i el 61,44% són contractes temporals. L’aplicació de la reforma laboral ha permès una pujada d’11 punts en la contractació indefinida del mes de febrer si la comparem amb el mes de gener d’enguany.

Les dades publicades són positives, ja que hi ha una disminució de persones en situació de desocupació i un augment de les afiliacions a la Seguretat Social.

Des de CCOO, exigeixen als hotelers de les Balears que obrin els seus establiments el dia 1r d'abril «per tal d'iniciar l'activitat motora de la nostra economia, el turisme, un poc abans de la Setmana Santa».

Per al sindicat, els empresaris illencs «han rebut moltes d'ajudes com l’exoneració del pagament a la Seguretat Social dels seus treballadors i treballadores en situació d’ERTO o el repartiment de 855 milions en ajudes directes. A més, les persones treballadores de les Illes ja varen fer l’esforç d’endarrerir les pujades salarials pactades als principals convenis la temporada passada».

Per això, des de CCOO consideren que ara és el moment «que els empresaris col·laborin amb les persones treballadores i amb la nostra societat, començant l'activitat un poc abans i que els treballadors i les treballadores puguin tenir ingressos davant la finalització dels ERTO i la prestació extraordinària el dia 31 de març».

També demanen el dimensionament adequat de les plantilles per tal que els contractes a mitja jornada es transformin en contractes a jornada sencera. Un fet que especialment pateixen les dones, en ser les que més feina a jornada parcial involuntària realitzen. No podem mantenir una economia basada en càrregues de feina abusives, mitges jornades i salaris escassos, ja que, no afavoreixen l'estabilitat de les persones ni milloren la productivitat de les empreses.