Les empreses que es vulguin acollir a les subvencions per a fomentar la seva modernització, tenen un mes per sol·licitar-les

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat aquest dimarts la resolució del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 25 de febrer de 2022 per la qual es convoquen subvencions destinades a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics.

Les subvencions presten especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la Covid-19, que el Consell de Govern va autoritzar el passat 14 de febrer. Aquestes ajudes es podran sol·licitar a partir de dimecres i fins al pròxim 1 d'abril.

Segons ha explicat en nota de premsa la Conselleria que dirigeix Juan Pedro Yllanes, es tracta d'una partida d'ajudes de 2,2 milions d'euros destinada a fomentar la modernització de les empreses comercials detallistes i de determinades empreses de serveis, així com a facilitar la continuïtat dels establiments considerats emblemàtics, i que atendrà amb especial atenció a les empreses més afectades per la crisi de la Covid-19.

El director general de Comerç, Miquel Piñol, ha explicat que aquestes ajudes permeten sufragar l'esforç inversor i de millora del comerç de proximitat en aquests anys tan difícils, cobrint fins a un 80% del total de la inversió i fins a un màxim de 9.000 euros per projecte.

Per part seva, el vicepresident Yllanes ha ressaltat que el programa permetrà la continuïtat de molts establiments comercials i molt especialment dels més emblemàtics, que són «part essencial del teixit productiu de molts dels nostres municipis».

Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma per als exercicis 2021-2023 que recull, entre altres actuacions, la convocatòria d'ajudes per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, així com actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial.

Amb aquestes ajudes, han afegit, el Govern vol fomentar la modernització dels establiments comercials de proximitat i de determinats serveis, i facilitar la continuïtat de la seva activitat comercial i la seva adaptació a criteris de competitivitat, per a pal·liar les greus conseqüències econòmiques que la crisi sanitària produïda per la Covid-19 ha provocat al sector del petit comerç en l'àmbit territorial de les Illes.

La novetat d'aquesta convocatòria és que inclou, a més, els epígrafs de perruqueria, establiments de fotografia i floristeries, i que tendran més puntuació els establiments que estiguin o hagin estat en els últims sis mesos en un programa de formació, innovació o consultoria, amb algun ens públic, sindicat, patronal o cambra de comerç.