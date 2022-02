Armengol: «L’eficiència econòmica ha d’anar lligada a l’equitat i la sostenibilitat ambiental»

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha participat aquest dijous en la jornada de presentació de l’estudi elaborat pel CES d’Espanya 'La gobernanza económica de la Unión Europea. El impacto de la pandemia', que analitza la resposta de la UE davant la crisi provocada per la pandèmia sanitària i els seus efectes.

Durant la seva intervenció, la presidenta ha fet un repàs de la gestió que s’ha duit a terme durant la pandèmia a les Illes Balears i ha recordat que la via del diàleg i de la cogovernança iniciada a Europa és la que ja seguia el Govern des de l’any 2015. «Dialogar significa anar en favor de la ciutadania», ha dit la presidenta, per afegir que «la pandèmia ens ha empès cap a una governança encara major en la presa de decisions tant sobre la crisi sanitària com sobre com reactivam l’economia». Aquesta manera d’actuar, ha destacat la presidenta, «ens ha menat a fer grans pactes, com el de reactivació econòmica o el plantejament estratègic que planeja les inversions públiques fins l’any 2030».

En aquest sentit, Armengol també ha destacat que la presa de decisions a nivell europeu durant la pandèmia «dibuixa una Europa que ens fa sentir més orgullosos», posant per exemple la compra unificada de vacunes o la creació del fons Next Generation.

La presidenta ha defensat que el creixement econòmic ha d’anar lligat a l’equitat i la igualtat social, així com també a la sostenibilitat mediambiental. En aquest sentit, ha destacat normatives impulsades a les Illes Balears com la Llei de Canvi Climàtic o la Llei de Residus, i ha apuntat que tant la reforma laboral com la reforma turística van en la línia dels objectius marcats per la UE amb els fons europeus. En referència al Decret llei de turisme, ha destacat que ha nascut amb la voluntat «d’avançar en circularitat i perquè les Balears continuïn creixent millor, garantint els drets socials de la nostra ciutadania, la sostenibilitat social i l’equitat i la igualtat». «Hem d’entendre que l’eficiència de l’economia només pot ser si també va lligada a l’equitat i la sostenibilitat ambiental», ha conclòs la presidenta.

Finalment, Armengol ha recordat que les Illes Balears dibuixen el seu futur conscients que «els avenços han de tenir en compte els treballadors, tal com fa la nostra reforma turística, que per primera vegada posa la qualitat de la feina i la salut laboral al centre» i ha destacat que aquest futur també exigeix invertir «en allò que és clau: innovació, formació i educació».

A més de la presentació de l’informe, en la jornada del CES hi ha hagut un debat sobre el Dictamen 5/2020, Prospectiva econòmica, social i mediambiental de les societats de les Illes Balears a l’horitzó 2030. Estratègies i governança, elaborat pel CES de les Illes Balears per encàrrec del Govern.