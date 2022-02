El Parlament reclama al Govern espanyol consensuar un nou marc de cotitzacions per als treballadors autònoms

La Comissió de Turisme i Treball del Parlament ha aprovat aquest dijous una iniciativa de MÉS per a instar el Govern espanyol a consensuar amb les principals associacions de treballadors autònoms el seu nou marc regulador.

Segons el diputat Joan Mas 'Collet', impulsor de la proposta, «la punta de llança del canvi model econòmic són els treballadors autònoms i els hem de protegir». Segons Mas, «el grau d'incertesa econòmica derivada de la pandèmia fa indispensable adaptar-se a la nova realitat». I per això, assegura, «els treballadors i treballadores autònomes necessiten un sistema de cotitzacions gradual i noves bases de cotització que assegurin un nivell de protecció social digne i adequat». En paraules del diputat de MÉS, «no pot ser que els treballadors i treballadores autònomes no puguin exercir drets com el permís de paternitat i maternitat o accedir a una baixa per malaltia en les mateixes condicions que un treballador per compte d'altri», ha explicat 'Collet'.

Durant el debat de la proposta, el diputat ecosobiranista ha defensat que la proposta actual del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, encapçalat per Jose Luis Escrivá, «estableix uns trams de cotització que no són realistes amb els ingressos reals dels autònoms» i a més, «no aclareix les noves bases de cotització que han de superar un model de protecció social massa centrat en les cotitzacions i que no ha estat gens útil dins el context de la pandèmia de la Covid-19». D'altra banda, la proposta sí que ha avançat en la flexibilitat, amb la possibilitat de poder fer sis canvis de tram per any perquè cada treballador adapti les seves cotitzacions en els moments de majors i menors ingressos. «Aquesta és una mesura essencial que tant de bo quedi reflectida en el document final», ha recalcat.

Joan Mas ha defensat que des de MÉS per Mallorca s'aposta a la vegada per un canvi del marc regulador més ambiciós on es posi especial atenció en col·lectius com els dels artistes o els de joves autònoms. «En ambdós casos estem davant treballadors i treballadores amb més dificultats, per tant, s'han d'establir trams de cotització propis amb unes quotes adequades que s'adaptin a un context tan canviant i de vegades precari com els dels artistes i treballadors culturals», ha assenyalat el diputat ecosobiranista. En el cas dels joves, MÉS proposa una tarifa plana no superior als 50 euros durant un període de dos anys als joves i emprenedors que inicien una activitat. «És essencial assolir un nou escenari que ajudi els joves emprenedors i així assolir un nou model econòmic fonamentat en la digitalització i l'economia verda, que ajudarà a les Illes Balears a sortir de la situació d'excessiva dependència del sector turístic», ha conclòs.