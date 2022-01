Parlem Telecom llança Xategem, l’alternativa al WhatsApp per a les pimes dels Països Catalans

Parlem Telecom vol proporcionar a les empreses dels Països Catalans una solució tecnològica innovadora, accessible i econòmica per a garantir una comunicació interna ràpida i eficaç entre tots els seus treballadors, inclosos aquells que no tenen gairebé nocions digitals. Per aquest motiu, l'operadora de telecomunicacions acaba de llançar al mercat Xategem, una app corporativa multiplataforma (Android, Apple, Windows, Mac) que cerca ser l’alternativa legal i segura al WhatsApp dins l’àmbit laboral. El llançament d’una eina d’aquestes característiques, que cap altra operadora de telecomunicacions estatal està oferint actualment als seus clients, vol suposar un impuls a la transformació digital de les pimes.

Xategem, que compleix els requeriments europeus del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), protegeix les empreses del conflicte legal que pot suposar l’ús inadequat de WhatsApp i altres aplicacions similars dins de l’entorn laboral i representa un significatiu estalvi econòmic per a les pimes en la contractació de llicències informàtiques (Microsoft, Google, Slack, etc.) que no sempre s’ajusten a les seves necessitats.

En aquest sentit, l’eina impulsada per Parlem Telecom proporciona a les empreses un servei de xat fàcil i intuïtiu (no requereix formació prèvia) en un entorn digital segur (cada professional hi accedeix amb un password propi) i corporatiu (la plataforma adopta la imatge de la companyia). A més, Xategem inclou un panell d’administració i gestió, amb el qual l’empresa pot monitorizar les estadístiques d’ús i posar en marxa campanyes de notificacions a la plantilla. Per últim, la plataforma ofereix plenes garanties als treballadors, als quals mai requereix números de telèfon privats, i protegeix la informació confidencial, ja que du a terme una encriptació de dades dels seus xats.

El nou xat empresarial de Parlem Telecom, Xategem, que es pot contractar sense necessitat de comprometre’s amb els serveis de telecomunicacions de l’operadora i que té un preu variable en funció del número de treballadors de cada empresa, ha estat desenvolupat per la prestigiosa companyia Zonetacts. Aquesta empresa és la responsable de crear Chatforce.tech, el motor de software que s’ha emprat per Xategem i que ha estat reconegut els últims dos anys per diverses institucions i entitats, com la Cambra de Comerç de Barcelona, l’AENTEG (Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona), l’AEEG (Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona) o els Premis Cactus. Parlem Telecom i Zonetacts han dut una joint venture per llançar Xategem al mercat.



La comercialització d’aquest nou xat corporatiu és un pas més de Parlem Telecom per a consolidar-se com a operadora de telecomunicacions de referència dins del sector empresarial català. En aquest sentit, Parlem Telecom ha adquirit recentment Infoself Grup, una companyia gironina b2b que proporciona serveis informàtics integrals a empreses, i que forma part de l'anteriorment esmentada AENTEG. Aquesta compra permet a l’operadora catalana oferir als seus clients empresarials serveis qualificats de telecomunicacions, connectivitat, ciberseguretat i solucions al núvol (cloud). L’objectiu de Parlem Telecom és duplicar durant el 2022 la quota d’empreses que formen part del seu número total de clients com a operadora passant del 10% del 2021 a un 20% a finals d’aquest any.