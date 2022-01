PIMEM recorre la licitació de nou centres de salut per «deixar fora el 99% de les pimes de les Balears»

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM) ha presentat un recurs especial davant el Tribunal Administratiu Central contra la licitació d'obra i servei per a nou centres de salut a Mallorca perquè considera que, en fer-ho en un únic lot, el Govern «ha deixat fora a la pràctica totalitat de les petites i mitjanes empreses de les Balears».

En una roda de premsa, el president de PIMEM, Jordi Mora, ha justificat la presentació del recurs en la defensa dels autònoms i les pimes de les Illes, que representen el 60% del PIB i que malgrat això la seva participació a la licitació pública no arriba al 20%.

Per part seva, l'expert en licitació pública i secretari general de Conpymes, Jaume Pallerols, ha explicat que les condicions del concurs de la Conselleria de Salut i Consum no fan una interpretació correcta de la llei en no justificar sòlidament la no divisió en nou lots, tractant-se d'actuacions a nou edificis a diferents municipis.

Mora ha subratllat que la licitació del concurs per 86 milions d'euros és un «despropòsit» i ha posat èmfasi que es requereixi, per exemple, una facturació de 50 milions d'euros en els darrers tres anys, fet que deixa «fora de joc» el 99% de les pimes.