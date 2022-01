L'Associació de Constructors denuncia que la licitació de nou centres de salut a Mallorca afavoreix les grans empreses de fora

L'Associació de Constructors de les Balears, integrada a la CAEB, ha fet públic el seu malestar per la licitació de nou centres de salut a Mallorca per valor de 86,4 milions d'euros en un únic contracte de concessió d'obra a deu anys.

«Entenem que aquesta decisió arbitrària suposa de facto l'exclusió de la pràctica totalitat d'empreses de construcció autòctones en no poder assumir una licitació d'aquest muntant econòmic», expliquen.

Es tracta d'una concessió d'obra per a la construcció, conservació i manteniment dels nou centres, cosa que fa que les empreses han d'anticipar la major part del pressupost que després cobraran en deu anys.

Criteris inassumibles per a les empreses locals

Com a criteri de solvència econòmica / financera, els candidats han de demostrar haver aconseguit una xifra d'anual de negoci superior als 50 milions d'euros en els 3 darrers anys disponibles. A més, s'exigeix com a requisit d'experiència que en els darrers cinc anys el licitador hagi estat responsable com a promotor d'un edifici destinat a usos mèdics amb un pressupost d'almenys 14 milions d'euros. Segons l'Associació de Constructors, «Aquests criteris impossibiliten a les constructores de mitjà o petita grandària poder-se presentar al concurs». Per tant, l'Associació creu que «la licitació en un sol lot restringeix la competència de manera injustificada i produeix un greuge cap a les constructores locals».

La proposta de l'Associació de Constructors

L'Associació de Constructors diu «l'IBSALUT hauria d'haver optat per un contracte d'obra per cadascun dels nou centres i no per un únic contracte de concessió d'obra a 10 anys. Així s'hauria donat la possibilitat que constructores de diversa grandària de l'arxipèlag poguessin haver optat a aquests lots en dividir-se la quantia econòmica», expliquen.

«Volem deixar clar que estam a favor de la lliure concurrència d'empreses, però no a costa de limitar la participació d'empreses de menor grandària com ocorre a les Illes Balears» diuen i afegeixen que «hem de recordar que la Llei de Contractes obliga al fet que les licitacions es facin en lots sempre que això sigui possible».

L'Associació de Constructors entén que aquesta decisió d'agrupar els nou centres en un sol lot, que l'administració justifica per raons pressupostàries i per evitar que alguna licitació pogués quedar deserta, «xoca amb les manifestacions del Govern de voler fer costat a les empreses locals i ajudar a la reactivació econòmica».

Els nou centres de salut que el passat 29 de desembre del 2021 varen sortir a licitació en una única concessió són els següents: Centre de Salut Bons Aires a Palma; el Centre de Salut Trencadors a S'Arenal de Llucmajor; el Centre de Salut de Son Ferriol; el Centre de Salut Nuredduna a Artà; el Centre de Salut de Pollença; la Unitat Bàsica de Salut a Santa Margalida; la Unitat Bàsica de Salut a Consell; la Unitat Bàsica de Salut a Montuïri i la Unitat Bàsica de Salut en Sant Joan.