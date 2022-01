Tècnics tributaris de les Balears i Catalunya demanen una ampliació dels terminis per a tramitar les obligacions fiscals

L'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i les Balears ha lamentat la pressió a què s'estan veient sotmesos els despatxos professionals de tècnics tributaris i assessors fiscals en plena sisena onada de la Covid-19 i han sol·licitat una ampliació de terminis per a tramitar les obligacions fiscals del trimestre.

El nombre de baixes laborals s'ha arribat a triplicar, una situació que no només ha afectat els despatxos d'assessors fiscals sinó també les empreses i autònoms que no estan en disposició de facilitar als assessors la informació fiscal i comptable per a complir les obligacions.

En un comunicat, l'Associació ha expressat el seu acord amb reivindicacions realitzades en aquest sentit per altres patronals, sol·licitant la necessitat d'ampliar el termini per a la presentació de l'IVA i la Seguretat Social i d'una pròrroga per al tancament fiscal i comptable de l'exercici 2021.

El president d'aquesta Associació i també de la Federació Espanyola d'Associacions de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals i delegat a Eivissa, Joan Torres, ha explicat que fins ara no han obtengut la resposta esperada a les seves peticions, tot i que «cal continuar treballant des de l'associacionisme perquè les coses puguin canviar».

Torres ha recordat altres èxits impulsats i aconseguits com la modificació del termini de presentació del Model 347 a finals de febrer o l'ajornament, el primer trimestre del 2020, de les autoliquidacions per la pandèmia (RD-Llei 14/2020).

De la mateixa manera, es va assolir la domiciliació d'impostos per a entitats sense personalitat jurídica, entre d'altres temes.